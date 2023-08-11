Астроном рассказала, смогут ли москвичи увидеть звездопад Персеиды в выходные

Жители Москвы не увидят пик метеорного потока Персеиды, который придется в ночь с 11 на 12 августа, из-за уличного освещения и облачной погоды. Об этом «Москве 24» рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Она отметила, что ночью, как ожидается, в небе вспыхнут до 100 метеоров в час – один-два в минуту.

«В целом благоприятно еще то, что Луна близка к новолунию — в полнолуние небесное тело засвечивало бы небосвод и метеоры на нем было бы плохо видно. Однако в таких больших городах, как Москва, когда практически круглые сутки светятся окна домов, фонари и рекламные объекты, увидеть звездопад Персеиды практически невозможно», — пояснила Рублева.

Чтобы увидеть звездопад, астроном посоветовала при возможности уехать подальше от города. По ее словам, созвездие Персея, на фоне которого можно будет увидеть метеорный поток Персеиды, расположено на северо-восточной стороне неба.

Накануне новостной портал Science Alert сообщил, что звездопад смогут увидеть жители Северного полушария Земли, в том числе и россияне. Лучше всего его будет видно из уральских городов: Перми, Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени и Уфы.

Ранее стало известно, что рядом с Землей 23 августа пролетит потенциально опасный астероид.