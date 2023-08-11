Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Астроном рассказала, смогут ли москвичи увидеть звездопад Персеиды в выходные

Астроном Рублева: москвичи не увидят звездопад Персеиды в выходные из-за погоды

close
100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Жители Москвы не увидят пик метеорного потока Персеиды, который придется в ночь с 11 на 12 августа, из-за уличного освещения и облачной погоды. Об этом «Москве 24» рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Она отметила, что ночью, как ожидается, в небе вспыхнут до 100 метеоров в час – один-два в минуту.

«В целом благоприятно еще то, что Луна близка к новолунию — в полнолуние небесное тело засвечивало бы небосвод и метеоры на нем было бы плохо видно. Однако в таких больших городах, как Москва, когда практически круглые сутки светятся окна домов, фонари и рекламные объекты, увидеть звездопад Персеиды практически невозможно», — пояснила Рублева.

Чтобы увидеть звездопад, астроном посоветовала при возможности уехать подальше от города. По ее словам, созвездие Персея, на фоне которого можно будет увидеть метеорный поток Персеиды, расположено на северо-восточной стороне неба.

Накануне новостной портал Science Alert сообщил, что звездопад смогут увидеть жители Северного полушария Земли, в том числе и россияне. Лучше всего его будет видно из уральских городов: Перми, Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени и Уфы.

Ранее стало известно, что рядом с Землей 23 августа пролетит потенциально опасный астероид.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях