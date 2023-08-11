Суд отпустил напавшего на подростков-поклонников фурри с гранатой мужчину

Приморский районный суд Петербурга решил не заключать под стражу напавшего с гранатой на поклонников фурри в Удельном парке мужчину. Информацию об этом опубликовал Telegram-канал «Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга».

При этом судебным решением мужчине ограничили определенные действия. Он не сможет выходить из дома с 20:00 до 07:00 по Москве, покидать пределы Петербурга без разрешения следователя, посещать мероприятия поклонников фурри, общаться с лицами по делу, использовать интернет и вести переговоры.

Мужчина со страйкбольной гранатой напал на подростков-поклонников субкультуры фурри 6 августа. Он успел выдернуть чеку, но в результате лишь повредил себе палец.

Ранее в Москве арестовали мужчину, кинувшего страйкбольную гранату в спорткар.