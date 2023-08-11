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Жителей центральной России ждет тропическая жара

Синоптик Тишковец: жителей центральной России на неделе ждет тропическая жара

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Алексей Даничев/РИА Новости

На следующей неделе жителей центральной России ожидает жара до +33°С. Об этом специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РИА Новости.

По его словам, к четвергу столбик термометра может подняться до +30... +33°С, что на 10°С выше климатической нормы. Температурный рекорд для 17 августа был зафиксирован в 1954 году, тогда воздух прогрелся до +33,5°С.

«Несмотря на предстоящие хмурые, теплые и дождливые выходные, на следующей неделе в Центральной России ожидается очередной виток тропической жары <...> Зной продержится всего пару дней, и к последующим выходным отступит», — добавил Тишковец.

До этого метеоролог и главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщала, что погода до конца лета в центральной России будет комфортной.

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