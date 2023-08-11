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Свыше 100 тыс. человек нелегально прибыли в Великобританию на лодках за пять лет

Sky News: за день в Великобританию нелегально прибыли рекордные 755 человек

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Gonzalo Fuentes/Reuters

За день в Великобританию нелегально прибыли 755 человек, сообщил местный телеканал Sky News.

По данным канала, это число стало рекордным. При этом всего за время ведения записей в 2018 году нелегально на лодках в страну прибыли через Ла-Манш свыше 99 960 человек.

Отмечается, что суммарное количество нелегально прибывших в страну через пролив Ла-Манш по данным на 10 августа 2023 года составляло 15 826 человек, что ниже, чем по данным на 10 августа 2022 года, когда опасную переправу совершили более 18,6 тыс. человек.

Ранее в МВД Великобритании мигрантам пригрозили отказом в госпомощи за отказ заселяться на баржу 1976 года постройки.

До этого премьер-министр Великобритании Риши Сунак допустил выход страны из ЕСПЧ в связи с наплывом мигрантов.

Ранее The Guardian писало, что МВД Британии вернет детей мигрантов в отель, откуда уже похитили 136 детей.

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