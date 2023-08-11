В Сергиевом Посаде дома без горячей воды подключат к соседней котельной

Дома, которые остались без горячей воды в результате взрыва в Сергиевом Посаде, собираются подключить к соседней котельной до 1 сентября. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
«До 1 сентября переключим эти дома по подаче воды на действующую котельную рядом», — сообщил Воробьев.
Отмечается, что без горячей воды остались 12 домов. Они будут подключены к мобильной котельной.
Ранее сообщалось, что взрыв в Сергиевом Посаде повредил 111 зданий, в том числе 100 жилых. Уточняется, что повреждены также административные и социальные сооружения.
Утром 9 августа на оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв. По предварительным данным, к взрыву могли привести нарушения технологического процесса. К двум часам дня пожар на заводе локализовали.
Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, ЧП зафиксировали на складе с пиротехникой. За помощью врачей обратились 56 человек.
Следственный комитет России в связи с произошедшим возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ).
Ранее очевидцы рассказали, что происходило на заводе в Сергиевом Посаде в момент взрыва.