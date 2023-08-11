Семья нашла пропавшую собаку спустя 3 года

В США семья спустя три года нашла свою пропавшую собаку, пишет издание USA Today. Воссоединение питомца с владельцами стало возможным благодаря микрочипу.

Рекс и Бритни Смит рассказали, что два их питбуля по кличке Джек и Джилл пропали в июне 2020 года. Собаки играли во дворе дома, но что-то их напугало, и они убежали в неизвестном направлении. Пара пыталась найти питомцев, расклеивая объявления в округе, но поиски оказались тщетны.

Через некоторое время супруги переехали в новое место жительства, которое находилось в 500 км от их старого дома, поэтому надежды, что они однажды увидят своих собак, у них не осталось. Однако в конце июля Рексу и Бритни позвонили из приюта для животных и сообщили, что Джилл нашлась.

Выяснилось, что собаку нашли на улице, отвезли в приют и просканировали на наличие микрочипа, в котором были контактные данные супругов.

«Мы бы хотели, чтобы она могла говорить. У нас так много вопросов», — пошутил Рекс.

Пара забрала Джилл домой, а теперь возобновляет поиски Джека.

Ранее разлученные после рождения собаки нашли друг друга благодаря соцсетям.