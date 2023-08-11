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Воробьев рассказал о выплатах пострадавшим при взрыве в Сергиевом Посаде

Губернатор Воробьев: семьям погибших в Сергиевом Посаде выплатят по 2 млн рублей

Губернатор Московской области Воробьев заявил, что пострадавшим при взрыве в Сергиевом Посаде выплатят от 100 до тыс. руб, в зависимости от тяжести травмы. Соответствующие данные размещены в Telegram-канале чиновника.

Семьям погибших при взрыве, согласно решению властей, выплатят по два миллиона рублей.

«Тяжело раненым, которые сейчас в реанимации – по 500 тысяч рублей. Госпитализированным с переломами – по 300 тысяч. А тем, кто получил легкие травмы и находится на амбулаторном лечении – по 100 тысяч рублей», — указал губернатор.

Также глава региона пообещал, что поврежденные объекты инфраструктуры будут восстановлены, три учебных заведения — к 1 сентября. Владельцы 184 пострадавших при взрыве авто должны будут получить компенсации после предоставления соответствующего заявления и оценки ущерба.

Число пострадавших составило 82 человека.

Ранее спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде.

9 августа на складе с пиротехникой на территории оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв с последующим возгоранием.

Управление Следственного комитета по Московской области возбудило уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ). Следователи в качестве подозреваемого задержали технического директора фирмы «Пиро-Росс», на складе которой произошло ЧП.

Ранее пенсионерка из Казани подожгла военкомат из-за угроз дочери.

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Взрыв в Сергиевом Посаде
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