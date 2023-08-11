В Новосибирске подростки с перцовым баллончиком напали на ребенка

Группа подростков напала на девочку с перцовым баллончиком в Ленинском районе Новосибирска, сообщила Сиб.фм местная жительница.

По ее словам, подростки в масках подбежали к ребенку на улице Станиславского, 19/1. Сама женщина увидела это с балкона и попыталась криком остановить действия группы.

«Сосед пытался вмешаться, но был послан детьми в известное направление», — добавила она.

После угрозы вызвать полицию подростки убежали. Сейчас ведутся поиски свидетелей, которые снимали инцидент на видео и могут передать его сотрудникам правоохранительных органов. Мать пострадавшей уже написала заявление в полицию, другие местные жители также планируют обратиться в органы.

Собеседница издания отметила, что подростки, которые «называют себя «Ленинскими», уже нападали на детей на другой улице.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что сотрудники полиции получили сообщение о травмах несовершеннолетней из медицинского учреждения. Они ведут проверку информации и выясняют все обстоятельства происшествия.

11 августа стало известно, что подростки пристали к местной жительнице в Екатеринбурге и начали травить ее за дефекты внешности.

Ранее сообщалось, что подростки из Уфы нашли у пьяного мужчины ключи от машины и поехали в Пермский край.