В Махачкале после взрыва газа в многоквартирном доме ввели режим ЧС

В Советском районе Махачкалы после взрыва газа в многоквартирном доме ввели режим ЧС. Об этом сообщил мэр города Юсуп Умавов в своем Telegram-канале.

Умавов также отметил, что работы по восстановлению подъездов и прилегающей территории возьмет на себя управляющая компания. Жильцам пострадавшего строения будет оказана вся необходимая помощь. Кроме того, мэр планирует личную встречу с проживающими в многоквартирном доме людьми.

«Принято решение о введении режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» для органов управления и сил махачкалинского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории внутригородского района «Советский район» города Махачкалы», — написал глава города.

Взрыв газа в одном из многоквартирных домов Махачкалы произошел 9 августа. Из строения эвакуировали 150 человек.

Ранее в Астрахани возбудили уголовное дело после взрыва бытового газа и последовавшего за ним пожара.