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Суд арестовал на 2 месяца задержанного за изнасилование под Челябинском учителя

Подозреваемого в изнасиловании девочки под Челябинском учителя арестовали

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

В Челябинске учителя, которого подозревают в изнасиловании третьеклассницы, заключили под стражу. Об этом сообщает 74.ru.

Мужчину арестовали на два месяца. В изоляторе он пробудет до 11 октября.

Об инциденте стало известно только после того, как об этом сообщила сама пострадавшая. По словам девочки, она встретилась с педагогом недалеко от деревни Касарги. Там он угрожал ребенку ножом и потребовал сесть в машину. Там ее изнасиловали.

Как заявил сам мужчина, на месте происшествия он оказался потому, что поехал собирать грибы. Во время прогулки он заметил школьницу и подумал, что она заблудилась. Чтобы помочь, он предложил ей сесть в машину.

Ранее в Новосибирской области беременная школьница призналась в изнасиловании пьяным отчимом.

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