В Перми мужчина с ножом пытался затащить детей в кусты

Мужчину с ножом, который пытался затащить детей с игровой площадки в кусты, задержали в Перми. Об этом сообщает «Пермь Лайф» во «ВКонтакте».

На территории микрорайона Крохалева мужчина пришел на игровую площадку, вооружившись ножом. Пермяк пытался затащить детей в кусты и повредил холодным оружием несколько припаркованных машин.

Подозрительного мужчину заметили местные жители. Им удалось задержать пермяка и передать сотрудникам полиции.

Мужчина с ножом не причинил несовершеннолетним вреда. На данный момент его личность уже установлена. Правоохранительные органы начали проверку.

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