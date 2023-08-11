В Москве перекрыли участок Карамышевской набережной, где упал беспилотник

Участок Карамышевской набережной в Москве, расположенные между улицей Саляма Адиля и Северо-Западной хордой, закрыли для проезда автомобилей. Об этом говорится в Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

В заявлении указано, что в настоящее время на месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб. При этом движение на соседних трассах и в районе перекрытия не затруднено, подчеркнули представители ведомства.

Ранее сообщалось, что правоохранители оцепили вход в природно-исторический парк «Москворецкий», где упал украинский беспилотник.

Позже в сети появилось видео, на котором запечатлено приземление дрона на территории парка. На кадрах видно, как БПЛА движется в сторону деревьев и взрывается.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в результате инцидента никто из местных жителей не пострадал. При этом в столице сработала система противовоздушной обороны, и на на земле оказались только обломки дрона, подчеркнул градоначальник.

Ранее Генпрокуратура связала серию поджогов военкоматов с успехами России в СВО.