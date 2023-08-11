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Электроснабжение в Калужской области почти полностью восстановлено

Калужский губернатор Шапша сообщил о восстановлении энергоснабжения в регионе

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Unsplash

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о восстановлении энергоснабжения в регионе. Публикация была размещена чиновником в его Telegram-канале.

«Восстановлено энергоснабжение большей части населенных пунктов, которые остались без электричества в результате пожара на подстанции в селе Росва», — рассказал Шапша.

Отмечается, что полное восстановление электроснабжения должно произойти ориентировочно в 14:00 по московскому времени.

Ранее Шапша заявил, что два трансформатора в регионе были выведены из строя молнией.

До этого Шапша сообщал о сбитом беспилотнике в ночь на понедельник, 7 августа. Беспилотный летательный аппарат сбили в Ферзиковском районе области.

Также сообщалось, что в Сочи потушили пожар на трансформаторной подстанции на 11-м километре автодороги А-149.

Ранее в соцсетях назвали «спасительницей городов» отважную уборщицу на фоне потопа в Туапсе.

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