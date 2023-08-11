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В Екатеринбурге толпа подростков издевалась над женщиной из-за внешности

В Екатеринбурге толпа подростков затравила мать двоих детей за внешность

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Freepik.com

В Екатеринбурге подростки пристали к местной жительнице и начали травить ее за дефекты внешности. Об этом сообщает Е1.

По словам очевидцев, женщина шла домой вместе со своими детьми. По пути ей встретились подростки, которые начали задирать ее из-за особенностей внешности. Они цеплялись к местной жительнице и угрожали. Издевательства продолжались всю дорогу до дома.

«Может быть, по виду кажется, что она неадекватна или пьяна, но это не так, у нее просто есть особенности внешности», — поделилась соседка.

Она добавила, что школьники довели ее до истерики. После инцидента пострадавшая боится выходить из квартиры.

На данный момент неизвестно, обращалась ли в полицию женщина или жители ее дома.

Ранее в летнем лагере под Свердловском дети издевались над девятилетним мальчиком.

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