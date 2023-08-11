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Полиция оцепила район на северо-западе Москвы после падения дрона

Полиция оцепила парк на Карамышевской набережной в Москве, где упал дрон

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Полиция оцепила вход на территорию природно-исторического парка «Москворецкий» на северо-западе Москвы, где, предположительно, утром 11 августа упал беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает РИА Новости.

В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы ПВО ликвидировали беспилотник, который хотел атаковать столицу.

По данным РИА Новости, вокруг территории, на которую упали обломки дрона, дежурят наряды полиции, скорой помощи, пожарных и специальных служб.

В настоящее время на территорию парка «Москворецкий» доступ запрещен, подъезд к больнице №67 имени Ворохобова запрещен.

До этого московский аэропорт Внуково закрыл воздушное пространство на прилет и вылет рейсов, предварительно, из-за беспилотного летательного аппарата. В 10:50 все ограничения были отменены.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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