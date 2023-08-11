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В Петербурге пассажир такси избил водителя и угнал его машину

РЕН ТВ: в Петербурге пассажир напал на таксиста и угнал его машину

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Shutterstock

Агрессивный пассажир избил петербургского водителя такси, а затем угнал его машину. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел 10 августа. Водитель принял решение высадить пассажира во время поездки возле АЗС на Октябрьской набережной — мужчина вел себя агрессивно. Клиенту такой вариант развития событий не понравился. Он избил таксиста и угнал его Hyundai Solaris.

«У пострадавшего множественные травмы лица, головы, рук, ног и тела», — сообщил источник телеканала.

Сейчас сотрудники полиции занимаются поисками агрессивного пассажира. Мужчина уже был судим ранее. Обсуждается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Хакасии врач поликлиники избил инструктора автошколы за неправильную парковку.

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