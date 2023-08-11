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В США бульдог не смог полететь с хозяйкой и остался в аэропорту

В США женщина бросила бульдога в аэропорту из-за запрета проносить его в салон

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WTAE-TV Pittsburgh

В аэропорту Питтсбурга женщина улетела на отдых без собаки, которую ей запретили брать с собой в самолет. Об этом сообщает New York Post.

Женщина хотела взять с собой в салон французского бульдога, но ей отказали из-за отсутствия специальной переноски. Американка предложила оформить собаку в качестве животного-помощника, но ей также отказали.

Пассажирка решила не откладывать поездку и оставила питомца в аэропорту. Позже бульдога в коляске обнаружила полиция. С помощь микрочипа работники установили владельца, но женщина не выходила на связь.

После инцидента собаку поместили в приют для животных. Правоохранители проводят проверку по инциденту. По законам штата Пенсильвания, женщине грозит штраф до $1000 за то, что оставила собаку в аэропорту.

Ранее в Тобольске неизвестные отрубили собаке нос и челюсть.

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