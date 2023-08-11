В «Зарядье» пройдет деловая программа Московского урбанистического форума

На площадке концертного зала «Зарядье» 24 и 25 августа пройдет деловая программа «Москва-2030. Город, устремленный в будущее», сообщается на сайте mos.ru.

Предприниматели, архитекторы, представители органов власти и другие жители столицы обсудят тренды в урбанистике, а также обменяются идеями, как сделать город еще более комфортным.

Основной упор будет сделан на эффекты мегапроектов столицы, которые закладывают основу для ее устойчивого развития.

По традиции разработчики деловой программы опубликовали манифест, в котором отмечают важность сотрудничества и коммуникации для поиска инновационных решений: «Мы верим, что только вместе мы можем формировать устойчивое и справедливое будущее для всех и каждого. Основа Московского урбанистического форума в 2023 году — профессиональная экспертиза, оптимизм и решительность».

Московский урбанистический форум проходит на крупнейших площадках столицы: в парке «Зарядье», в олимпийском комплексе «Лужники», в Центральном выставочном зале «Манеж» и в Гостином дворе.