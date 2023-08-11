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Мигрант намеревался поджечь военкомат в Петербурге из-за девушки с сайта интим-услуг

Mash: в Петербурге задержали мигранта с бутылкой бензина около военкомата

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Телеграм-канал «Mash на Мойке»

Задержанный возле военкомата в Петербурге мигрант с бутылкой бензина собирался поджечь военкомат из-за девушки с сайта интим-услуг. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Проживающий в Петербурге 24-летний мужчина перевел девушке с сайта-интим услуг аванс за встречу, но после у нее начались проблемы — сутенер якобы отобрал все деньги и теперь ему нужно отомстить. Об этом женщина попросила нового клиента.

Незнакомка несколько дней уговаривала мужчину бросить коктейль Молотова якобы в окно обидчика, используя в процессе убеждения фото интимного характера. На деле указанный адрес оказался военкоматом на Большой Монетной, а под ником девушки скрывались сотрудники украинских спецслужб, пишет источник.

Обманутого мигранта задержали с бутылкой бензина во время подготовки поджога. Мужчине грозит депортация или лишение свободы.

Ранее в МВД предупредили о новой тактике украинских мошенников, вынуждающих россиян поджигать военкоматы.

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