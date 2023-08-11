В аэропорту Калуги сняты ограничения на прилет и вылет с 10:50 по московскому времени. Об этом сообщает ТАСС.

«Ограничения сняли в 10:50», — говорится в сообщении.

Ранее власти Калужской области закрыли воздушное пространство над аэропортом Калуги. Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что воздушное пространство над Калугой временно закрыто из-за угрозы атаки беспилотников.

До этого над аэропортом Внуково в Москве также закрыли воздушное пространство. Вылеты и прилеты рейсов отложены.

Накануне десять самолетов ушли на запасные аэродромы ночью во время закрытия столичных аэропортов Внуково и Домодедово. Еще шесть бортов приземлились в аэропортах назначения, предварительно оценив запасы топлива и изменив планы полетов по согласованию с диспетчерами. Ограничения на работу столичных аэропортов были сняты 10 августа в 5:25 мск.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.