Президент России исполнил мечту новгородской школьницы

Одна из участниц заседания наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей» из Новгородской области и двукратная победительница Национальной технологической олимпиады (НТО) Junior Дарья Арсеньева благодаря президенту России Владимиру Путину впервые отправилась на космодром Восточный и своими глазами увидела запуск уникального космического аппарата «Луна-25», сообщает пресс-служба платформы.

На заседании наблюдательного совета в июле Дарья рассказала президенту что после участия в Национальной технологической олимпиаде ее стал интересовать космос.

Рассказав о своем увлечении космосом Владимиру Путину, Дарья Арсеньева передала главе государства в подарок книгу о родном городе Старая Русса. В ответ Владимир Путин принял решение исполнить мечту девочки – побывать на космодроме Восточный в Амурской области.

«Непередаваемые ощущения, незабываемые эмоции. Космодром Восточный очень большой и современный. Я даже не думала, что смогу здесь побывать», — поделилась впечатлениями Дарья.

По словам школьницы, больше всего ее впечатлили стартовая площадка и новейшие технологии космодрома.

«Я еще разбираюсь, кем хочу стать. Может быть, свяжу свою жизнь с полетами в космос или инженерией», — добавила Дарья Арсеньева.

Также глава «Роскосмоса» Юрий Борисов подарил Дарье Арсеньевой макет ракеты «Союз» и вручил памятную медаль участника запуска станции «Луна-25». Кроме того, глава Роскосмоса пригласил школьницу в будущем попробовать силы в отряде космонавтов.

Сегодня, 11 августа, автоматическая станция «Луна-25», запущенная с космодрома Восточный ракетой-носителем «Союз-2.1б», выведена на траекторию перелета к Луне и отделилась от разгонного блока «Фрегат». После отделения «Луна-25» была взята на управление.