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Под Новосибирском отчима подозревают в неоднократном изнасиловании 14-летней школьницы

Под Новосибирском отчима подозревают в изнасиловании забеременевшей школьницы

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Depositphotos

В Новосибирской области мужчина предстанет перед судом за предполагаемое изнасилование 14-летней забеременевшей падчерицы. Об этом сообщает НГС.

Об инциденте стало известно, когда у подростка стали появляться признаки беременности. По словам местной жительницы, школьницу стали расспрашивать об отце. После этого девушка призналась в том, что ее несколько лет насиловал пьющий отчим.

Правоохранители задержали подозреваемого. В рамках судебного заседания правоохранители будут настаивать на аресте.

В Следственном комитете не раскрыли другие подробности дела, сославшись на то, что не комментируют дела о половой неприкосновенности.

Ранее в Челябинской области восьмилетняя девочка обвинила учителя в изнасиловании.

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