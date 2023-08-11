Под Новосибирском отчима подозревают в неоднократном изнасиловании 14-летней школьницы

В Новосибирской области мужчина предстанет перед судом за предполагаемое изнасилование 14-летней забеременевшей падчерицы. Об этом сообщает НГС.

Об инциденте стало известно, когда у подростка стали появляться признаки беременности. По словам местной жительницы, школьницу стали расспрашивать об отце. После этого девушка призналась в том, что ее несколько лет насиловал пьющий отчим.

Правоохранители задержали подозреваемого. В рамках судебного заседания правоохранители будут настаивать на аресте.

В Следственном комитете не раскрыли другие подробности дела, сославшись на то, что не комментируют дела о половой неприкосновенности.

Ранее в Челябинской области восьмилетняя девочка обвинила учителя в изнасиловании.