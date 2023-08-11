Взрыв произошел на северо-западе Москвы

В районе Карамышевской набережной на северо-западе Москве произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Очевидцы сообщают о взрыве в районе Карамышевской набережной. Сейчас на место едут оперативные службы», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, у набережной взорвался беспилотный летательный аппарат.

В этот же день сообщалось, что московский аэропорт Внуково закрыл воздушное пространство на прилет и вылет рейсов, предварительно, из-за беспилотного летательного аппарата.

Telegram-канал 112 писал, что неизвестный беспилотник был замечен в районе города Кубинка, он летел в сторону Москвы. По данным Shot, беспилотник, который заметили в районе Можайска на низкой высоте и маленькой скорости, обнаружили радары.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что системы противовоздушной обороны (ПВО) ночью, 10 августа, сбили два ударных беспилотных летательных аппарата (БПЛА), направлявшихся в сторону столицы.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.