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ТАСС: над Калугой закрыли воздушное пространство

ТАСС: власти региона закрыли воздушное пространство над аэропортом Калуги

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Власти Калужской области закрыли воздушное пространство над аэропортом Калуги. Об этом сообщает ТАСС.

«Воздушное пространство над аэропортом Калуги закрыто с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — поделился собеседник агентства.

Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что воздушное пространство над Калугой временно закрыто из-за угрозы атаки беспилотников.

До этого над аэропортом Внуково в Москве также закрыли воздушное пространство. Вылеты и прилеты рейсов отложены.

Накануне десять самолетов ушли на запасные аэродромы ночью во время закрытия столичных аэропортов Внуково и Домодедово. Еще шесть бортов приземлились в аэропортах назначения, предварительно оценив запасы топлива и изменив планы полетов по согласованию с диспетчерами. Ограничения на работу столичных аэропортов были сняты 10 августа в 5:25 мск.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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