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Село Калиновка Курской области попало под обстрел ВСУ

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ села Калиновка

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Телеграм-канал «Роман Старовойт»

По селу Калиновка в Курской области зафиксировано два прилета со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Село Калиновка Хомутовского района обстреляно со стороны Украины. Зафиксировано 2 прилета», — рассказал Старовойт.

Никто из жителей села не пострадал, подчеркнул он. В результате обстрела были повреждены две хозяйственные постройки, добавил губернатор.

Ранее Старовойт сообщал, что два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины были сбиты рядом с Курском вечером 10 августа.

Накануне украинские войска обстреляли деревню Заболотовка в Глушковском районе Курской области. В населенном пункте упали восемь снарядов, осколки ракет повредили заборы и хозяйственные постройки в пяти домовладениях.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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