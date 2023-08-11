Во Внуково подтвердили закрытие воздушного пространства над аэропортом

Московский аэропорт Внуково закрыт на прилет и вылет рейсов, предварительно, из-за беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

В пресс-службе авиаузла рассказали, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены с 9:40 «по независящим от аэропорта причинам».

Там добавили, что в целях безопасности часть рейсов перенаправлена в другие столичные аэропорты.

Ранее Telegram-канал 112 писал, что неизвестный беспилотник был замечен в районе города Кубинка, он летел в сторону Москвы. По данным Shot, беспилотник, который заметили в районе Можайска на низкой высоте и маленькой скорости, обнаружили радары.

Накануне сообщалось, что десять самолетов ушли на запасные аэродромы из-за закрытия аэропортов Внуково и Домодедово.

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