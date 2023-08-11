Взрывы произошли в двух областях Украины

Взрывы произошли в Хмельницкой и Винницкой областях Украины. Об этом сообщает агентство «РБК-Украина».

«В Винницкой и Хмельницкой областях слышали взрывы», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день мэр Киева Виталий Кличко предупредил горожан о взрывах в городе и призвал спрятаться в укрытиях.

Утром 11 августа воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, в том числе в Киеве и Киевской области.

Первые сигналы тревоги прозвучали в Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях Украины и в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Вооруженные силы Российской Федерации начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлением российских властей, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога в регионах Украины объявляется ежедневно, иногда — по всей стране.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.