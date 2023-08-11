Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Взрывы произошли в двух областях Украины

Взрывы произошли в Хмельницкой и Винницкой областях Украины

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Взрывы произошли в Хмельницкой и Винницкой областях Украины. Об этом сообщает агентство «РБК-Украина».

«В Винницкой и Хмельницкой областях слышали взрывы», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день мэр Киева Виталий Кличко предупредил горожан о взрывах в городе и призвал спрятаться в укрытиях.

Утром 11 августа воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, в том числе в Киеве и Киевской области.

Первые сигналы тревоги прозвучали в Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях Украины и в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Вооруженные силы Российской Федерации начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлением российских властей, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога в регионах Украины объявляется ежедневно, иногда — по всей стране.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях