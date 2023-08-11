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В Ленобласти пятилетний ребенок попытался открыть коробку и выколол себе глаз шилом

В Ленобласти мальчик выколол себе шилом глаз, пытаясь открыть коробку

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FotograFFF/Shutterstock

Под Петербургом пятилетний мальчик попал в больницу в тяжелом состоянии после того, как попытался открыть коробку. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в населенном пункте Кудрово. Ребенок не смог справиться с шилом и выколол себе глаз. По предварительной информации, это произошло случайно. Наиболее вероятно, родители в этот момент отвлеклись.

Мальчика доставили в детскую больницу с проникающим ранением роговицы. На данный момент подробности самочувствия ребенка неизвестны.

По факту произошедшего следователи проводят проверку. У петербуржца полная и благополучная семья, на учете они не состоят.

Ранее в Петербурге на автостоянке мальчик получил ожог 60% тела, пока отец находился рядом.

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