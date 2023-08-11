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Над аэропортом Внуково закрыли воздушное пространство

В аэропорту Внуково временно отложили прием и выпуск самолетов из-за угрозы БПЛА

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Global Look Press

Над московским аэропортом Внуково закрыли небо. Об этом сообщает сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что вылеты и прилеты рейсов отложены.

Как сообщает Telegram-канал 112, беспилотный летательный аппарат был замечен в районе Кубинки. Он летел в сторону Москвы.

Life со ссылкой на Shot сообщил, что неизвестный летательный объект, из-за которого во Внуково был введен план «Ковер», летел в районе Можайска на низкой высоте и маленькой скорости, его обнаружили радары, опознавательной метки на нем не было.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Накануне сообщалось, что десять самолетов ушли на запасные аэродромы ночью во время закрытия столичных аэропортов Внуково и Домодедово.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что системы противовоздушной обороны (ПВО) ночью, 10 августа, сбили два ударных беспилотных летательных аппарата (БПЛА), направлявшихся в сторону столицы.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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