Зенитные ракеты нашли в заброшенном здании в Тульской области

В заброшенном доме в селе Отрадовка Тульской области обнаружили тубусы с зенитными ракетами. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, их обнаружил участковый в полуразрушенном здании. Как заявила Baza, приехавшие к месту находки саперы рассказали, что внутри тубусов находятся «неустановленные реактивные боеприпасы, которые повреждены и непригодны к транспортировке».

Вокруг здания была выставлена охрана. По информации Baza, найденные боеприпасы уничтожат сегодня.

Как боеприпасы оказались в заброшенном здании, неизвестно.

Ранее сообщалось, что кемеровский пенсионер нашел на поле 10-летний несдетонировавший снаряд от РСЗО «Град», который был на боевом взводе, во время работы на тракторе в поле. По данным Mash, ракету «потеряли» в ходе учений больше 10 лет назад.

Ранее в Хабаровском крае нашли упавшие ступени космической ракеты «Союз-2.1б».