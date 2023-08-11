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Зенитные ракеты нашли в заброшенном здании в Тульской области

Тубусы с зенитными ракетами нашли в заброшенном доме в Тульской области

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Алексей Майшев/РИА Новости

В заброшенном доме в селе Отрадовка Тульской области обнаружили тубусы с зенитными ракетами. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, их обнаружил участковый в полуразрушенном здании. Как заявила Baza, приехавшие к месту находки саперы рассказали, что внутри тубусов находятся «неустановленные реактивные боеприпасы, которые повреждены и непригодны к транспортировке».

Вокруг здания была выставлена охрана. По информации Baza, найденные боеприпасы уничтожат сегодня.

Как боеприпасы оказались в заброшенном здании, неизвестно.

Ранее сообщалось, что кемеровский пенсионер нашел на поле 10-летний несдетонировавший снаряд от РСЗО «Град», который был на боевом взводе, во время работы на тракторе в поле. По данным Mash, ракету «потеряли» в ходе учений больше 10 лет назад.

Ранее в Хабаровском крае нашли упавшие ступени космической ракеты «Союз-2.1б».

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