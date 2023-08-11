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В Челябинской области восьмилетняя девочка обвинила учителя в изнасиловании

В Челябинской области учителя подозревают в изнасиловании восьмилетней девочки

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Depositphotos

В Челябинской области полиция задержала учителя русского языка после заявления девочки об изнасиловании. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Третьеклассница пожаловалась на педагога матери. По словам ребенка, инцидент произошел недалеко от деревни Касарги. Мужчина угрожал девочке ножом и потребовал, чтобы школьница села к нему в машину. Там он надругался над ребенком, после чего выпустил.

Педагога задержали. Как сообщил 33-летний мужчина, он приехал в деревню за грибами. Там он увидел девочку и подумал, что третьеклассница заблудилась, поэтому предложил подвезти.

В отношении учителя возбуждено уголовное дело.

Ранее в Екатеринбурге семилетний мальчик заявил о сексуальном насилии в детском лагере.

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