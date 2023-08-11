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В Эквадоре арестовали обвиняемых в убийстве кандидата в президенты

Суд арестовал шесть подозреваемых в убийстве кандидата в президенты Эквадора

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Karen Toro/Reuters

В Эквадоре суд до завершения расследования арестовал шесть подозреваемых в убийстве кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио. Об этом сообщила генеральная прокуратура Эквадора в соцсети X (ранее Twitter), передает ТАСС.

«На основании доказательств, предоставленных прокуратурой Эквадора, суд назначил предварительные аресты шести обвиняемым в убийстве», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что прокурорское следствие продлится 30 дней.

Кандидат в президенты Эквадора был застрелен 9 августа после предвыборного митинга в столице страны городе Кито, когда выходил из здания одного из учебных заведений после мероприятия. Ему в голову попали трижды, из-за чего он скончался практически мгновенно. Очевидцы рассказали, что всего было произведено около 30 или 40 выстрелов. Нападавшие бросили в 20 м от места происшествия гранату, но она не взорвалась. Политик неоднократно получал угрозы и был известен как враг мафии и борец с коррупцией. После произошедшего в стране ввели режим чрезвычайного положения и объявили национальный траур.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в убийстве кандидата в президенты Эквадора смертельно ранили при задержании.

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