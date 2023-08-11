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Один из основателей ВШЭ покинул свой пост

Один из основателей Высшей школы экономики Липсиц покинул свой пост

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LipsitsIgor/Telegram

Один из основателей Высшей школы экономики (ВШЭ), доктор экономических наук Игорь Липсиц покинул свой пост. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«С 1 сентября я покидаю Высшую школу экономики по собственному желанию. Точнее так: руководство Университета в одностороннем порядке аннулировало мой контракт на дистанционную работу», — поделился экономист.

Он добавил, что в ВШЭ ему предложили другие вакансии — паспортиста, мойщика посуды и ведущего бухгалтера. Но доктор экономических наук «не обнаружил у себя компетенций, достаточных для занятия столь интересных должностей». Липсиц добавил, что уже три года живет за границей и все это время преподавал дистанционно.

Липсиц работал в ВШЭ с момента ее основания в 1993 году. Он удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

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