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Жителей Москвы предупредили об усилении ветра, грозе и ливнях

Жителей Москвы призвали быть внимательными из-за ветра, грозы и ливней

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В ближайшие часы в Москве ожидается ухудшение погоды, местами возможны обильные осадки и гроза. Об этом сообщает Департамент городского имущества города Москвы в своем Telegram-канале.

В ведомстве предупредили также о возможном усилении ветра до 15 м/с.

«Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», — призвали в департаменте.

Согласно прогнозу синоптиков, в пятницу, 11 августа, в Москве и области ожидается до +27°С. В столичном регионе будет переменная облачность, местами ожидается кратковременный дождь, гроза.

Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +27...+29°С, а вечером и ночью столбики термометров опустятся до +19...+21°С.

Июль 2023 года стал самым жарким месяцем в истории. По данным программы по наблюдению за Землей Copernicus, температура в этом месяце была на 0,33°C выше июля 2019 года, когда был установлен предыдущий рекорд на уровне 16,63°C . Также июльская температура в 2023 году была на 0,72°C выше, чем средняя июльская температура за период с 1991 по 2020 год.

Ранее в соцсетях назвали «спасительницей городов» отважную уборщицу на фоне потопа в Туапсе.

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