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Житель Магадана умер после нападения собак

В реанимации Магаданской больницы мужчина скончался после нападения собак

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Виталий Залесский/РИА Новости

В реанимации Магаданской областной больницы скончался местный житель, пострадавший в результате нападения собак. Об этом сообщает РИА Новости в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Отмечается, что стая бездомных собак напала на мужчину в одном из дворов Магадана. После госпитализации ему проводили искусственную вентиляцию легких.

«Житель Магадана, пострадавший от нападения стаи собак, скончался в реанимационном отделении магаданской областной больницы, не приходя в сознание», — отметили в региональном следкоме.

Сейчас ведется проверка, следователям предстоит установить точную причину смерти.

До этого в пресс-службе судов Оренбургской области сообщали, что в Орске суд обязал мэрию выплатить компенсацию морального вреда восьмилетней девочке, на которую во дворе школы напала бездомная собака.

Инцидент произошел в марте 2023 года на территории школы в Советском районе города.

Ранее в Пермском крае пьяные соседки подрались и сожгли друг другу баню и дом.

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