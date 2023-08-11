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Российских офицеров будут судить за ошибки в отражении атаки ВСУ

«Ъ»: офицеров ВС РФ будут судить за потери при атаке ВСУ в Белгородской области

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Суд в Москве рассмотрит первое уголовное дело о нарушении правил боевого дежурства по отражению внезапного нападения на российскую территорию в отношении двух офицеров Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Подполковник Анатолий Бондарев и майор Дмитрий Дмитраков не смогли предотвратить обстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) своей части и склада боеприпасов в Белгородской области, в результате чего погибли семеро военнослужащих и было уничтожено 15 единиц различной военной техники, говорится в материале.

Как считает «Ъ», рассмотрение дела, скорее всего, пройдет в закрытом режиме из-за «определенной секретности». Уголовное дело в отношении офицеров передано во 2-й Западный окружной военный суд. Они обвиняются в совершении преступления по ч. 2 ст. 340 УК РФ (нарушение правил несения боевого дежурства по обнаружению и отражению внезапного нападения на Российскую Федерацию, повлекшее тяжкие последствия).

По данным газеты, речь идет о событиях 27 апреля 2022 года. Тогда в соцсетях появились видео и фото, на которых были запечатлены взрывы и пожар в районе села Старая Нелидовка Белгородской области. Происшествие комментировал губернатор региона Вячеслав Гладков. По версии следствия, подчеркивает «Ъ», преступные действия майора Дмитракова привели к гибели семерых военнослужащих и ранениям еще 43 человек.

Ранее в Воронеже осудили танкиста, с ножом напавшего на сослуживца.

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