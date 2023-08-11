Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Алтае в реке нашли тело двухлетнего ребенка

Тело двухлетнего ребенка нашли в реке Мульта в Республике Алтай

close
100%
Варвара Гертье/РИА «Новости»

В Республике Алтай в реке Мульта было найдено тело двухлетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК России.

По данным следствия, около 17 часов (13 часов мск) 10 августа на территории Усть-Коксинского района 22-летняя жительница села Мульта пошла купаться, оставив своего двухлетнего сына на берегу реки Мульта. В воде женщина увидела, что ребенок оказался в реке и его уносит течением. Самостоятельно спасти ребенка не удалось, поэтому женщина обратилась в службу спасения.

В ходе поисков на расстоянии около 700 метров вниз по течению от места происшествия спасатели обнаружили тело ребенка. Тело извлекли, осмотрели и отправили на проведение судебной медицинской экспертизы.

Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего.

3 августа на Алтае мужчину, переплывавшего реку на спор, унесло течением.

Ранее двух человек унесло в море на надувном матрасе на Сахалине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях