В Алтае в реке нашли тело двухлетнего ребенка

В Республике Алтай в реке Мульта было найдено тело двухлетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК России.

По данным следствия, около 17 часов (13 часов мск) 10 августа на территории Усть-Коксинского района 22-летняя жительница села Мульта пошла купаться, оставив своего двухлетнего сына на берегу реки Мульта. В воде женщина увидела, что ребенок оказался в реке и его уносит течением. Самостоятельно спасти ребенка не удалось, поэтому женщина обратилась в службу спасения.

В ходе поисков на расстоянии около 700 метров вниз по течению от места происшествия спасатели обнаружили тело ребенка. Тело извлекли, осмотрели и отправили на проведение судебной медицинской экспертизы.

Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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