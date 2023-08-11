Психолог с Украины Олег Хомяк в интервью каналу Alpha Media заявил, что страна не сможет существовать без коррумпированной системы.

«Государство рухнет. У нас коррупция — это не нарушение, это несущая конструкция, я не шучу. И, если ее убрать, то государство перестанет существовать, оно рухнет», — сказал он, добавив, что коррупция придает смысл существованию государственной власти.

Также Хомяк уверен, что украинские власти напрасно полагают, что избавление от всего русского приведет к прогрессу.

10 августа Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины добавило в перечень «международных спонсоров войны» алкогольную компанию Bacardi Limited.

8 августа СБУ задержала депутата Рады от партии Зеленского при получении взятки в $85 тысяч.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».