Крупный пожар произошел в подмосковном Одинцове, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, предположительно, загорелась стройка в районе ЖК «Одинград». С места пожара в небо поднимается плотный столб черного дыма.

По данным Telegram-канала Shot, загорелся склад на Северной улице. Авторы канала пишут, что на место выехали сотрудники МЧС. Информации о пострадавших нет.

По данным из других источников, загорелся склад пивной продукции. Официальных комментарий пока не поступало.

10 августа пламя охватило крышу жилого комплекса Rosa Rossa, расположенного в центре Москвы.

До этого пожар произошел в жилом доме в подмосковном городе Красногорск. В одной из квартир взорвался дезодорант, который несколько часов простоял на солнце.

Ранее в одной из квартир Москвы воспламенился и полностью сгорел электросамокат.