Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Крупный пожар произошел в подмосковном Одинцове

Mash: в подмосковном Одинцове произошел крупный пожар

close
100%
«Осторожно, Москва»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Осторожно, Москва»

Крупный пожар произошел в подмосковном Одинцове, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, предположительно, загорелась стройка в районе ЖК «Одинград». С места пожара в небо поднимается плотный столб черного дыма.

По данным Telegram-канала Shot, загорелся склад на Северной улице. Авторы канала пишут, что на место выехали сотрудники МЧС. Информации о пострадавших нет.

По данным из других источников, загорелся склад пивной продукции. Официальных комментарий пока не поступало.

10 августа пламя охватило крышу жилого комплекса Rosa Rossa, расположенного в центре Москвы.

До этого пожар произошел в жилом доме в подмосковном городе Красногорск. В одной из квартир взорвался дезодорант, который несколько часов простоял на солнце.

Ранее в одной из квартир Москвы воспламенился и полностью сгорел электросамокат.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях