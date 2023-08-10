Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Родители подростка, бросившего бутылки из-под лимонада на капот машины, оплатят ее ремонт

В Коми подросток выбросил из окна 2 бутылки из-под лимонада и попал под суд

close
100%
Depositphotos

В Коми автолюбитель добился возмещения убытков от шалости незнакомого подростка. Сообщение об этом появилось на сайте Печорского городского суда.

Инцидент произошел в апреле 2022 года. Было установлено, что юноша 2005 года рождения выбросил с балкона квартиры две бутылки из-под лимонада. Одна емкость приземлилась на капот транспортного средства, принадлежащего местному жителю. Из-за чего автомобиль получил повреждения, имущественный ущерб хозяин оценил в 103 600 руб.

Мужчина подал иск к несовершеннолетнему и его родителям, а также добивался возбуждения уголовного дела в отношении молодого человека. Возбуждать его, как отмечается, не стали из-за отсутствия в действиях ответчика состава преступления и отсутствия у него умысла на причинение вреда имуществу истца.

В итоге судья принял решение об удовлетворении искового заявления. Таким образом с подростка в пользу истца взысканы убытки в более чем 100 тыс. руб. Их, как ожидается, выплатят родители несовершеннолетнего.

Ранее в Петербурге задержали 20-летнего вандала, изрисовавшего фасады домов рекламой наркотиков.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях