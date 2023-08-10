Родители подростка, бросившего бутылки из-под лимонада на капот машины, оплатят ее ремонт

В Коми автолюбитель добился возмещения убытков от шалости незнакомого подростка. Сообщение об этом появилось на сайте Печорского городского суда.

Инцидент произошел в апреле 2022 года. Было установлено, что юноша 2005 года рождения выбросил с балкона квартиры две бутылки из-под лимонада. Одна емкость приземлилась на капот транспортного средства, принадлежащего местному жителю. Из-за чего автомобиль получил повреждения, имущественный ущерб хозяин оценил в 103 600 руб.

Мужчина подал иск к несовершеннолетнему и его родителям, а также добивался возбуждения уголовного дела в отношении молодого человека. Возбуждать его, как отмечается, не стали из-за отсутствия в действиях ответчика состава преступления и отсутствия у него умысла на причинение вреда имуществу истца.

В итоге судья принял решение об удовлетворении искового заявления. Таким образом с подростка в пользу истца взысканы убытки в более чем 100 тыс. руб. Их, как ожидается, выплатят родители несовершеннолетнего.

Ранее в Петербурге задержали 20-летнего вандала, изрисовавшего фасады домов рекламой наркотиков.