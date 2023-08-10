Москвич поссорился в гостях с женой и открыл огонь в воздух, угрожая участковому

Житель Москвы устроил дебош под Смоленском и стрелял из пистолета в воздух при полицейских. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Инцидент произошел 6 августа в Починковском районе. 39-летний москвич приехал в деревню к родственникам, где поссорился с супругой, выпив алкоголь. Он стал угрожать женщине расправой, а когда на сообщение о конфликте граждан откликнулись полицейские, бытовой конфликт перерос в «применение насилия в отношении представителя власти».

Сначала мужчина пообещал расправиться с участковым, а затем произвел несколько выстрелов в воздух из травматического пистолета. Нарушитель порядка был задержан с привлечением росгвардейцев и арестован на трое суток.

Впоследствии в его отношении возбудили уголовное дело. В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ведется расследование.

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