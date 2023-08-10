Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 80 человек

Число пострадавших в результате взрыва на заводе в Сергиевом Посаде достигло 80 человек, 15 человек находятся в больницах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав РФ.

«В результате происшествия на заводе в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек, один человек погиб», — говорится в сообщении.

Амбулаторная помощь была оказана 56 пострадавшим. В настоящее время 15 человек находятся на стационарном лечении.

Утром 9 августа на оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв. По предварительным данным, к взрыву могли привести нарушения технологического процесса. К двум часам дня пожар на заводе локализовали. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, ЧП зафиксировали на складе с пиротехникой. Взрыв в Сергиевом Посаде повредил 111 зданий, в том числе 100 жилых.

Следственный комитет России в связи с произошедшим возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ).

Ранее очевидцы рассказали, что происходило на заводе в Сергиевом Посаде в момент взрыва.