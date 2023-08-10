Директор Лады Дэнс назвал ложью данные о сборе средств на ее лечение

Директор певицы Лады Дэнс Сергей Пудовкин заявил, что информация о сборе денег на ее лечение является «отвратительной ложью». Об этом сообщает РИА Новости.

«Будем готовить заявление в полицию. Завтра подадим. Официально заявляю. Отвратительная ложь. Никаких сборов. Ничего не надо, кроме эмоциональной поддержки для Лады», — сказал он.

По словам директора, один из неизвестных сайтов ранее разместил информацию о сборе средств на соответствующие цели, а через некоторое время сайт заблокировали.

До этого сообщалось, что концерты российской певицы Лады Дэнс, запланированные на конец августа, состоятся несмотря на дорожно-транспортное происшествие, в которое попала звезда.

5 августа стало известно, что три машины столкнулись на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье, в результате пострадали четыре человека, в том числе Лада Дэнс, находившаяся в это время в такси.

Ранее рейс Стамбул — Москва совершил экстренную посадку из-за буйной девушки.