На Сахалине пьяные туристы издевались над морским котиком и попали на видео

На Сахалине туристы избивали больного морского котика, пытаясь загнать его в воду. Об этом сообщает фонд «Зеленый Сахалин», занимающийся спасением диких животных.

Инцидент произошел на берегу Охотского моря в Корсаковском районе Сахалинской области. Местные жители заметили и засняли мужчину, который избивал морского зверя рыбой. По словам свидетелей, пьяные туристы били животное чем придется, желая прогнать его в воду. Такое поведение морской котик терпел, так как страдал от каких-то болезней.

«Болен. А вот чем — выясняем. Однозначно, имеется воспаление легких», — рассказали зоозащитники. Они уточнили, что на туловище животного повреждений обнаружено не было.

Зверь попытался спрятаться под машину, когда активисты приехали его забрать. Как уточняется, сначала противостоять жестокости гостей острова пришлось очевидцам, им удалось отбить животное и передать спасателям.

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