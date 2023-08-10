Боевика «Азова»* приговорили к 25 годам колонии за убийство мирного жителя

Командир отряда «Азов» (организация запрещена в России) Анатолий Килюшик приговорен Верховным судом Донецкой народной республики к 25 годам колонии строгого режима за расстрел жителя Мариуполя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.

«Верховный суд Донецкой народной республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего командира 1-го отделения 1-го взвода 3-й роты 2-го батальона отдельного отряда специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины Анатолия Килюшика. Он признан виновным по пунктам «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 12 апреля 2022 года в Мариуполе боевики группировки задержали мирного жителя и доставили его в административное здание на проспекте Нахимова, где командир отделения отдал приказ об убийстве мужчины. Исполняя приказ, Килюшик вывел его на улицу и произвел из пистолета-пулемета не менее двух прицельных выстрелов в голову и верхнюю часть туловища. От полученных ранений он умер на месте.

Как передает ТАСС, мужчина не принимал участие в боевых действиях, а доставлял гуманитарную помощь. При этом в пресс-службе СК РФ уточнили, что причастность Килюшика к совершению преступления подтверждается совокупностью доказательств, в том числе показаниями других участников украинских вооруженных формирований, допрошенных по уголовному делу.

«Следствием были допрошены свидетели из числа местного населения, которые пояснили, что погибший занимался доставкой гуманитарной помощи жителям Мариуполя. Его тело с огнестрельными ранениями они видели с завязанными за спину руками и повязкой на глазах. В ходе предварительного следствия Килюшик признал свою вину и раскаялся в содеянном. Следствием установлены вышестоящие должностные лица, которые отдавали приказы о совершении этого преступления. Принимаются меры к установлению их местонахождения», — рассказали в СК.

Ранее сообщалось, что в ночь с 23 на 24 февраля Килюшик в составе других «азовцев» выдвинулись в сторону населенного пункта Мангуш, а затем направились в Мариуполь колонной из двух машин. «Азовцы» удерживали мирных жителей в городе как минимум до 8 марта 2022 года. В это же время в Мариуполе шли ожесточенные бои, а другие подразделения «Азова» зачищали территорию города от любых лиц, в том числе гражданских.