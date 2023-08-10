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На Алтае рецидивист едва не задушил подругу, отказавшую ему в близости

Суд приговорил россиянина, угрожавшего сожительнице расправой, к 8 месяцам колонии

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

На Алтае ранее судимый мужчина угрожал расправой подруге за отказ в интимной близости и получил 8 месяцев колонии. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

По данным ведомства, в мае 43-летний житель Майминского района предложил своей сожительнице заняться сексом. Женщина отказалась и тут же пострадала от нападения гражданского супруга. Мужчина повалил ее на кровать и стал душить, угрожая расправой. Ей удалось освободиться от агрессивного сожителя и обратиться в полицию, его задержали.

Тогда же выяснилось, что задержанный уже отбывал наказание в местах лишения свободы за тяжкое преступление, закончившееся для потерпевшей стороны летальным исходом.

Очередное уголовное дело рассмотрел 8 августа мировой судья, который назначил подсудимому наказание в виде 8 месяцев лишения свободы. Их он проведет в исправительной колонии строго режима.

Ранее незнакомец разбил бутылку о голову девушки, отказавшейся вступить с ним в интимную связь.

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