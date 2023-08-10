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Мужчина «в шутку» заложил в две машины друга 12 килограммов динамита

Sky: житель Финляндии подшутил над другом, начинив его машины взрывчаткой

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Shutterstock

В Финляндии арестовали человека, который ради шутки загрузил в автомобили приятеля динамит. Об этом сообщает Sky News.

Все произошло 3 августа в маленькой деревне Педерсор, которая находится на западе страны в провинции Остроботния. Местный житель поместил в две машины, принадлежащие его другу, 12 кг динамита с детонаторами.

Он позвонил приятелю и рассказал о своем поступке. Тот был озабочен известием и вызвал полицию в то время, как знакомый пытался заверить его, что лишь хотел пошутить.

Полицейские задержали мужчину и эвакуировали жителей близлежащих домов. На допросе задержанный пояснил, что не собирался использовать взрывчатку по назначению, и в конце концов правоохранители отмели версию о террористическом акте.

Финна отпустили под залог, однако теперь ему грозит до двух лет тюремного заключения.

Ранее россиянин разбил окно, чтобы забраться в квартиру спящей жительницы Петрозаводска.

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