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Отец найденной в уральском лесу школьницы назвал причину ее смерти

Найденная в Каменск-Уральском школьница могла умереть от отравления синтетикой

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Depositphotos

Папа 16-летней школьницы, тело которой было обнаружено в лесополосе в Каменске-Уральском (Свердловская область), рассказал, что его дочка скончалась от отравления неизвестным синтетическим веществом. Его слова приводит локальный новостной портал Е1.

«Синтетический препарат. Заключение будет через месяц, когда вещество это выявят», — рассказал отец.

Согласно предварительным данным правоохранителей, причиной гибели подростка стало отравление синтетическим препаратом, каким именно пока неизвестно. В настоящее время следователи анализируют записи с камер наблюдения. Одна из них попала в руки папы.

«Она переходит по пешеходному переходу, но когда идет в районе остановки — от остановки отходит парень <...> и ускоряется на бег», — сказал родитель.

По версии следствия, неизвестные злоумышленники могли встретить девушку или устроить ей засаду. Отец погибшей утверждает, что не верит в версию самоубийства.

До этого в Каменске-Уральском пропала 16-летняя девушка, которая поздно возвращалась домой пешком. От станции до дома ей предстояло пройти шесть километров. Девушка вышла из поезда в 23:05, после чего опубликовала в социальных сетях последнее сообщение. Тело подростка обнаружили 9 августа в лесополосе между Диагностическим центром и Байновским мостом. Признаков насильственной смерти на теле не было.

Ранее в Екатеринбурге подросток убил свою возлюбленную и объяснил поступок ревностью.

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