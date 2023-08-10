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В Норвегии объявлена эвакуация из-за потопа

В Норвегии эвакуировали почти четыре тысячи человек из-за наводнений и оползней

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NTB/Cornelius Poppe/Reuters

В Норвегии как минимум 3 885 человек были эвакуированы из-за наводнений и оползней, спровоцированных циклоном «Ханс». Об этом сообщает телеканал NRK.

По данным телеканала, в города Ол на западе Норвегии свои дома оставили порядка 1 тыс. человек, еще 1 714 — в города Хенефосс в центральной части королевства. В других городах данные о численности эвакуированных граждан разнятся.

В материале отмечается, что экстренные службы задействовали 12 вертолетов для спасательных работ, им помогают авиация полиции и Вооруженных сил.

Накануне плотину норвежской ГЭС Браскерейдфосс, расположенной к северо-востоку от Осло, прорвало под напором реки Гломма, которая вышла из берегов после циклона «Ханс». Кроме того, дорожное управление объявило всеобщую чрезвычайную ситуацию из-за перекрытия местных и национальных дорог.

Ранее климатологи заявили об увеличении погодных аномалий в России из-за глобального потепления.

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