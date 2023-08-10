В центре Москвы загорелась крыша элитного ЖК Rosa Rossa

Пламя охватило крышу жилого комплекса Rosa Rossa, расположенного в центре Москвы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах.

Согласно данным агентства, возгорание произошло в доме №7 по Зубовской улице. В здании расположены элитные квартиры и бутик-отель.

На место происшествия уже прибыли сотрудники оперативных служб, включая огнеборцев. В настоящее время специалисты устанавливают причины и детали произошедшего. Также остается неизвестна площадь пожара.

«Сведений о пострадавших не поступало», — подчеркнул собеседник агентства.

При этом позже представители застройщика уточнили, что возгорание на кровле было незначительным. Его удалось потушить еще до приезда сотрудников МЧС.

До этого пожар произошел в жилом доме в подмосковном городе Красногорск. В одной из квартир взорвался дезодорант, который несколько часов простоял на солнце.

Прибывшие на место специалисты спасли из огня пять человек, и эвакуировали из здания еще 70 жильцов. Кроме того, сотрудники МЧС напомнили горожанам о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.

Ранее в одной из квартир Москвы воспламенился и полностью сгорел электросамокат.